Тихановська закликала владу Білорусі зупинити насильство, а мерів міст організувати мирні акції

Опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська звернулася до співвітчизників у новому відеозверненні 14 серпня. Це її перша політична заява з моменту виїзду з Білорусі, зазначає білоруська служба Радіо Свобода.

Тихановська подякувала своїй команді, а також передвиборчим штабам інших опозиційних кандидатів – Валерія Цепкала та Віктора Бабарика.

За словами Тихановської, копії протоколів підтверджують її перемогу на виборах.

«Там, де комісії порахували голочи чесно, моя підтримка скалала від 60% до 70%, а в Новій Боровій – 90%. Білоруси ніколи більше не захочуть жити з попередньою владою. У його (чинного президента Олександра Лукашенка – ред.) перемогу більшість не вірить. Ми завжди говорили про те, що захищати наш вибір потрібно у законний і мирний спосіб. А вихід громадян на вулиці влаа перетворила на бійню. Ситуація критична», – сказала вона.

Опозиціонерка закликала владу припинити насильство проти учасників протестів та піти на діалог.

«Я прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті. На вулицях наших міст з’являються нові акції, ланцюги солідарності жінок із квітами, абсолютно не войовничі. Вони показують світу, що ми, білоруси, відкриті і чесні люди, і ми проти насильства», – додала Тихановська.

Вона також подякувала силовикам, які відмовилися застосовувати насильство проти громадян, та працівникам заводів, що оголосили забастовки. Вона також закликала всіх, хто голосував за неї на виборах, підтвердити свій голос у Google-формі.

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Учасники акцій протесту вважають сфальсифікованими офіційно оголошені попередні результати виборів, згідно з якими опозиційна кандидатка Світлана Тихановська набрала близько 10%, а її головний опонент Олександр Лукашенко – близько 80%.

Після оголошення результатів виборів у Мінську й інших містах Білорусі почалися акції протесту. Силовики жорстко розганяють демонстрантів, б’ючи їх і застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Вечір четверга, 13 серпня, став у Білорусі першим за останні п’ять днів без повідомлень про насильство проти демонстрантів.