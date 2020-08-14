Рєуцький, Васильєв та Альошина звільнені і в безпеці – Зеленський

Українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький та Оксана Альошина, яких раніше затримали у Білорусі, звільнені. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці президента України Володимира Зеленського.

«Наші правозахисники та журналісти були незаконно затримані ще 12 серпня. Сьогодні їх звільнили. Вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там виключно задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, та задля коментування їх у публічному медійному просторі. Відкрито, прозоро, професійно. Зараз вони в цілковитій безпеці», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що наразі ведуться перемовини про звільнення ще одного українці – Романа Шишка, який перебуває у СІЗО Бреста.

Раніше інформація про звільнення правозахисників Рєуцького та Васильєва Радіо Свобода підтвердили у посольстві України у Білорусі.

У МЗС заявляли, що наразі офіційно відомі особи трьох затриманих у Білорусі громадян України: це Костянтин Рєуцький, Євген Васильєв та Оксана Альошина.

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня. Влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи кийки, водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. За весь цей час затримано близько семи тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома.