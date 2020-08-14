Посольство України підтвердило інформацію про звільнення українців у Білорусі

У посольстві України у Білорусі підтвердили кореспонденту Радіо Свобода, що українців, яких раніше затримали, звільнили з СІЗО.

При цьому представники посольства наголосили, що звільнених ще не бачили – їх розшукують.

Білоруська правозахисниця Тетяна Равяка розповіла кореспонденту Радіо Свобода, що, зокрема, українського правозахисника Костянтина Рєуцького бачили на вулиці.

Білоруська служба Радіо Свобода повідомила, що у ніч на 14 серпня затриманих під час протестів почали звільняти.

Раніше сьогодні у МЗС заявили, що наразі офіційно відомі особи трьох затриманих у Білорусі громадян України: це Костянтин Рєуцький, Євген Васильєв та Оксана Альошина.

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня. Влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи кийки, водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. За весь цей час затримано близько семи тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома.