Голова ПА ОБСЄ звинуватив владу Білорусі у порушенні прав людини

Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі звинуватив владу Білорусі у порушенні прав людини. Про це йдеться у пресрелізі організації.

«Занепокоєний повідомленнями про надмірне застосування сили після президентських виборів у неділю в Білорусі, включаючи використання гумових куль, водяних гармат, світлошумових гранат та масових арештів, голова ПА ОБСЄ закликав сьогодні владу в Мінську припинити використовувати репресивні тактики і повною мірою дотримуватися міжнародних стандартів у галузі прав людини», – мовиться у повідомленні.

Глава ПА ОБСЄ наголосив, що дії білоруської влади порушують принципи організації, та закликав до деескалації конфлікту та діалогу.

Церетелі також засудив напади білоруських силовиків на журналістів.

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня. Влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи кийки, водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. За весь цей час затримано близько семи тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома.