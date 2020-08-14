Один із затриманих в Білорусі українців заплатить штраф і повернеться додому – МЗС

Україна і Білорусь досягли домовленість про те, що один із затриманих білоруськими правоохоронцями українців сьогодні заплатить штраф та повернеться додому. Про це напередодні, 13 серпня, в ефірі «Громадського радіо» заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

«Ми постійно працюємо із білоруською владою, наші консули постійно на зв’язку із білоруськими колегами. На сьогодні ми мали контакти із міністром закордонних справ Білорусі. Ми на контакті із білоруською владою і на сьогодні досягнули попередньої домовленості, що один із затриманих завтра сплатить штраф і зможе в такий спосіб зняти свої питання з білоруською владою, після чого за сприяння нашої дипломатичної установи будуть вжиті заходи щодо якомога швидкого транзиту в Україну. Я не називаю прізвищ, ми працюємо з усією ситуацією», – зазначив Єнін.

Він додав, що встановлювати місце перебування затриманих, або отримувати дозвіл на їх відвідування дуже складно.

Раніше сьогодні у МЗС заявили, що наразі офіційно відомі особи трьох затриманих у Білорусі громадян України: це Костянтин Рєуцький, Євген Васильєв та Оксана Альошина.

Посольство України на доручення голови МЗС Дмитра Кулеби направило дві ноти до Міністерства закордонних справ Білорусі із запитом на інформацію про всіх затриманих в ході протестів громадян України та місце їхнього перебування.​

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня. Влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи кийки, водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. За весь цей час затримано близько семи тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома.