У Білорусі вперше за п’ять днів акції протесту відбуваються без насильства

Вечір четверга, 13 серпня, став у Білорусі першим за останні п’ять днів, коли з цієї країни не надходить повідомлень про побиття демонстрантів із боку силовиків чи застосування міліцією таких спецзасобів, як світлошумові гранати чи гумові кулі. На вулиці Мінська та інших міст Білорусі вийшли десятки тисяч людей, які мирно вимагають усунення від влади президента Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років.

Учасники акцій протесту вважають сфальсифікованими офіційно оголошені попередні результати виборів, згідно з якими опозиційна кандидатка Світлана Тихановська набрала близько 10%, а її головний опонент Олександр Лукашенко – близько 80%.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв вибачився за «травми випадкових людей», які постраждали під час розгону демонстрацій у країні. Він заявив, що бере на себе відповідальність за тих, хто «потрапили під роздачу». Він заявив, що вважає, що потрібно швидше відпускати затриманих. За його словами, міліція вже почала це робити.

Майже одночасно масові затримання жителів Білорусі прокоментувала від імені президента країни Олександра Лукашенка спікерка Сенату країни Наталя Кочанова. За її словами, «президент почув думку трудових колективів» і доручив розібратися з усіма фактами затримань, які відбулися в останні дні.