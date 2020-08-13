У Білорусі оприлюднили перші офіційні дані про понад 500 арештованих під час протестів

Верховний суд Білорусі оприлюднив список їх понад 500 людей, затриманих за час протестів з вечора 9 серпня і засуджених до адміністративного арешту. Деяким суди давали 4 дні арешту, деяким – 25 діб, але найпоширеніший термін покарання – 15 діб арешту.

Це перші підтверджені владою Білорусі дані про заарештованих, і стосуються ці відомості лише тих, чиї справи розглядалися в судах Мінська. Раніше міністерство внутрішніх справ лише повідомляло про більш як 7 тисяч затриманих за останні кілька діб, більш як половина цих людей були затримані саме в столиці Білорусі. Родичі затриманих досі не отримували жодної інформації про те, де утримують їхніх дітей і чоловіків, також у спецприймальниках не приймали передачі для арештантів.

У списку є прізвище нападника білоруського футбольного клубу БАТЕ Антона Сороки: його також затримали в Мінську. Прізвище написане неправильно, але ім’я та дата народження футболіста збігаються з тими, які є в його документах. У списку зазначено, що Сорока отримав 7 діб арешту.

У списках також багато затриманих 2000 і навіть 2001 років народження. Правозахисники і родичі затриманих раніше відзначали, що спецпризначенці та інші силовики затримували багато молоді.

На президентських виборах, за офіційними даними, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська набрала 10,09%, чинний президент Олександр Лукашенко – 80,08%. При цьому, за результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Тихановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційні підсумки голосування.

Після оголошення результатів виборів у Мінську й інших містах Білорусі почалися акції протесту. Силовики жорстко розганяють демонстрантів, б’ючи їх і застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. Всього за чотири дні затримано близько 7 тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома. МОЗ повідомляє, що в лікарні доправили понад 250 осіб. Родичі заарештованих повідомляли, що багатьох жорстоко били, часто без приводу, і не давали їм в спецприймальниках їжі і води.