ЄС обмірковує санкції щодо Білорусі на тлі звинувачень у «катуваннях» протестувальників

Європейський Союз готовий посилити тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка через застосування сили проти учасників протестів.

Напередодні позачергової зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 14 серпня білоруська влада почала звільняти сотні затриманих рано вранці.

Багато хто зі звільнених описував жахливі умови ув’язнення, побиття та інше жорстоке поводження, в той час як Amnesty International заявила, що повідомлення свідчать про «широко поширене катування».

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель, який збирає позачергову нараду глав МЗС, напередодні закликав припинити насилля та поважати права мітингувальників. «За останні місяці білоруси чітко продемонстрували, що прагнуть демократії та поваги до прав людини. Суттєві політичні зміни є передумовою подальшого розвитку відносин між ЄС та Білоруссю», – наголосив Боррель 13 серпня.

Раніше держсекретар США Майк Помпео, говорячи про сумнівні білоруські президентські вибори і триваюче застосування сили владою проти мирних демонстрантів в Білорусі, сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, що США «хочуть добрих наслідків для білоруського народу» і вдадуться до дій, аби сприяти цьому.

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня. Влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи кийки, водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. За весь цей час затримано близько семи тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома.