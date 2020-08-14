Звільнені у Білорусі українці заявили, що їх били під час затримання

Українці, яких сьогодні звільнили у Білорусі, заявили, що під час затримання їх били, але «менше, ніж білорусів». Про це білоруському кореспонденту Радіо Свобода розповіла правозахисниця Тетяна Равяко, яка зустрічалася з українцями.

Місце їх перебування та подальші плани не розголошуються з міркувань безпеки.

Зазначається також, що посольство і надалі займатиметься звільненими українцями.

Сьогодні стало відомо, що українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький та Оксана Альошина, яких раніше затримали у Білорусі, звільнені. Наразі ведуться перемовини про звільнення ще одного українці – Романа Шишка, який перебуває у СІЗО Бреста.

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня. Влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи кийки, водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. За весь цей час затримано близько семи тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома.