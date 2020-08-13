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13 серпня 2020, Київ 21:36
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Змушували читати «Отче наш» і починали бити палицями – очевидці про побиття в білоруських СІЗО (відео)

Змушували читати «Отче наш» і починали бити палицями – очевидці про побиття в білоруських СІЗО (відео)
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Змушували читати «Отче наш» і починали бити палицями – очевидці про побиття в білоруських СІЗО (відео)

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У Білорусі під стінами СІЗО збираються стурбовані родичі затриманих, а із середини повідомляють про побиття та знущання. Після оголошення ЦВК офіційних результатів виборів, у Мінську та інших містах Білорусі почалися акції протесту. Силовики жорстоко розганяють демонстрантів, б’ючи їх та застосовуючи водомети, світлошумові гранати, гумові кулі й подразливий газ. Всього за чотири дні затримано близько 7 тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома. МОЗ повідомляє, що в лікарні доправили понад 250 осіб. Родичі заарештованих повідомляли, що багатьох жорстоко били, часто без приводу, і не давали їм у спецприймальниках їжі і води. (Відео Reuters)

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