У Білорусі під стінами СІЗО збираються стурбовані родичі затриманих, а із середини повідомляють про побиття та знущання. Після оголошення ЦВК офіційних результатів виборів, у Мінську та інших містах Білорусі почалися акції протесту. Силовики жорстоко розганяють демонстрантів, б’ючи їх та застосовуючи водомети, світлошумові гранати, гумові кулі й подразливий газ. Всього за чотири дні затримано близько 7 тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома. МОЗ повідомляє, що в лікарні доправили понад 250 осіб. Родичі заарештованих повідомляли, що багатьох жорстоко били, часто без приводу, і не давали їм у спецприймальниках їжі і води. (Відео Reuters)