Білорусь: протести, дії Лукашенка, реакція України | Свобода Live

Протести в Білорусі: що насправді зараз відбувається в країні? Оперативна інформація з Мінська. Подальші кроки опозиції і президента Білорусі Олександра Лукашенка. Яка доля затриманих українців? Реакція світу на події в Білорусі. Як має реагувати Україна? Про все це – у Свобода Live.

Учасники програми:

Олег Саакян, політолог;

Ілія Куса, експерт з питань міжнародної політики Українського інституту майбутнього;

Валерій Калиновський, кореспондент Білоруської служби Радіо Свобода;

Ростислав Хотин, кореспондент Української служби Радіо Свобода.