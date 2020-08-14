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14 серпня 2020, Київ 14:12
Політика

Білорусь: протести, дії Лукашенка, реакція України | Свобода Live

Початок ефіру о 14:00

Протести в Білорусі: що насправді зараз відбувається в країні? Оперативна інформація з Мінська. Подальші кроки опозиції і президента Білорусі Олександра Лукашенка. Яка доля затриманих українців? Реакція світу на події в Білорусі. Як має реагувати Україна? Про все це – у Свобода Live.

Учасники програми:

Олег Саакян, політолог;

Ілія Куса, експерт з питань міжнародної політики Українського інституту майбутнього;

Валерій Калиновський, кореспондент Білоруської служби Радіо Свобода;

Ростислав Хотин, кореспондент Української служби Радіо Свобода.

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