Останні події у Білорусі: в Мінську та інших містах країни з 9 серпня тисячі людей, як протестувальників, так і звичайних перехожих, були жорстоко затримані силовиками з ОМОН та відправлені у СІЗО. На відео Білоруської служби Радіо Свобода від ночі на 14 серпня люди, яких затримали під час протестів у Мінську, розповідають про знущання, приниження, погрози та катування, яких вони зазнали під час кількадобового затримання від співробітників ОМОН. Сьогодні в Білорусі почали звільняти зі слідчих ізоляторів людей, які брали участь у протестах, сутичках з ОМОНом на вулицях або просто були затримані як випадкові перехожі. Люди виходять морально пригніченими та зі слідами побиття. Під стінами СІЗО їх зустрічають занепокоєні родичі та близькі. Всього за чотири дні протестів у Білорусі було затримано близько 7 тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома.