У Білорусі повідомляють про порушення справи проти засновника телеграм-каналу Nexta

Телеграм-канал Nexta, що висвітлює протести у Білорусі і став одним із головних джерел інформації про них, повідомив про відкриття кримінальної справи проти свого засновника Степана Путила.

Як йдеться в повідомленні, справу порушили за підозрою в організації масових заворушень. Телеграм-канал опублікував документ про розшукове орієнтування.

Покарання за цією статтею передбачає до 15 років позбавлення волі.

В умовах обмеження інтернету в країні після оголошення попередніх результатів президентських виборів ЗМІ Білорусі перейшли на висвітлення подій у телеграмі. Канал Nexta Live є одним із найбільш популярних у країні і активно висвітлює протести після виборів, на сьогодні у нього 1,9 мільйона підписників.

Проєкт, який не має ані штатних журналістів, ані веб-сайту, називає себе «децентралізованим медіа ХХІ століття» – творцями контенту є небайдужі люди, які перебувають в епіцентрі подій.

NEXTA вимовляється як «нехта», що у перекладі з білоруської означає «хтось».