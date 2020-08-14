Білоруський екзарх РПЦ вибачається за привітання Лукашенка з перемогою

Предстоятель Білоруського екзархату Московського патріархату РПЦ митрополит Павло (Пономарьов) приніс вибачення за привітання Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах. Про це речник церкви протоієрей Сергій Лепін повідомив білоруській службі Радіо Свобода.

За словами Лепіна, митрополит Павло вважає привітання Лукашенко передчасними. «Митрополит отримав інформацію про події в Білорусі, він бачив відео затримань, він обурився, жахнувся і засмутився», – каже протоієрей.

68-річний Павло привітав Лукашенка з обранням на наступний день після виборів, 10 серпня, слідом за предстоятелем РПЦ патріархом Кирилом. «Співвітчизники покладають на Вас велику надію, пов’язану із захистом суверенітету Білорусі, збереженням національної духовної та культурної спадщини, зміцненням соціальної та економічної стабільності», говорилося в тексті.

У ніч перед оприлюдненням цієї заяви в Мінську сталися сутички міліції з учасниками протестів, були затримані близько трьох тисяч людей, десятки були поранені. Протести тривають досі, опозиція вимагає відставки Лукашенка, перерахунку голосів і призначення нових виборів.

За словами Сергія, кожен день у православних храмах у Білорусі молитимуться на підтримку затриманих. Релігійні церемонії завершуватимуться хресним ходом.