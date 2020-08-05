МЗС України засуджує виселення ПЦУ з собору в окупованому Сімферополі

Міністерство закордонних справ України засуджує виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в окупованому Росією Сімферополі.

У МЗС заявили, що таке рішення російського суду «відображає політику системного переслідування української православної спільноти в Криму».

«Переслідування української православної спільноти в Криму спрямоване на стирання української ідентичності на тимчасово окупованих територіях та є частиною політики утисків всіх релігійних спільнот в Криму, непідконтрольних Москві», – мовиться у повідомленні

У МЗС зазначили, що тиск здійснюється не тільки на громаду ПЦУ.

«Наймасштабніші переслідування розгорнулись проти кримських мусульман. За даними правозахисників, 71 кримчанин мусульманського віросповідання знаходиться за ґратами у рамках сфабрикованих справ… У цьому році штрафи за місіонерську діяльність накладались окупантом на равина общини месіанських євреїв та імама алуштинської мусульманської спільноти. Всього за час окупації правозахисники зафіксували 91 адміністративну справу щодо релігійних організацій та їхніх членів у Криму, в рамках яких накладено 73 адміністративні штрафи на загальну суму у понад 1 млн рублів», – заявили у МЗС.

Також у відомстві нагадали про переслідування «Свідків Єгови» в окупованому Криму.

«Закликаємо Росію, як державу-окупанта, дотримуватися норм міжнародного права, зокрема і міжнародного гуманітарного права, і припинити утиски Православної церкви України та інших релігійних громад в Криму», – додали у міністерстві.

Напередодні Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі.

У цьому соборі проводить богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ).

Підконтрольне Росії Міністерство майнових і земельних відносин Криму в лютому 2019 року зажадало звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП.

Представництво президента України в АР Крим засудило рішення Верховного суду Росії, який відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі.