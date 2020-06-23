Суд у Росії не допустив архієпископа ПЦУ Климента до захисту кримчанина Приходька

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону не допустив архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента до захисту проукраїнського активіста Олега Приходька. Про це повідомляє «Кримська солідарність».

Захист клопотав про допуск архієпископа Климента в якості громадського захисника. Він пояснив, що має «надавати духовну підтримку», і знає Приходька з 1998 року, коли він «при будівництві церкви в Євпаторії виконував зварювальні роботи».

Російський прокурор виступив проти допуску священика в якості громадського захисника.

Суд залишив клопотання про допуск в якості громадського захисника архієпископа Климента без задоволення.

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 9 червня почав розгляд по суті справи проукраїнського активіста Олега Приходька з анексованого Криму.

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська Федеральна служба безпеки звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв».

А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в окупованому Криму.