Суд в Росії почав розглядати по суті справу кримського активіста Приходька

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 9 червня почав розгляд по суті справи проукраїнського активіста Олега Приходька з анексованого Криму. Як передає громадське об’єднання «Кримська солідарність», засідання суду перенесли з 10:00 на 14:00 через те, що виділена раніше зала для засідання була занадто маленькою для всіх учасників суду і представників преси. Це не дозволяло дотримуватися соціальної дистанції в умовах пандемії коронавірусу.

За інформацією активістів, адвокат кримчанина Назім Шейхмамбетов має взяти участь в засіданні онлайн з підконтрольного Росії Кримського гарнізонного суду.

Раніше в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону Приходько спростував звинувачення в нібито підготовці теракту в Генеральному консульстві Росії у Львові.

Апеляційний військовий суд міського округу Власіха Московської області 7 травня відхилив скаргу захисту кримчанина на продовження арешту – Приходько залишається під вартою до осені.

На початку квітня Приходько був етапований зі слідчого ізолятора Сімферополя до Росії, в СІЗО-1 Ростова-на-Дону, де і перебуває нині.

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська Федеральна служба безпеки звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв».

А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в окупованому Криму.