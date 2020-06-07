Росія: родині арештованого українського активіста з Криму Олега Приходька відмовили в побаченні – правозахисники

Родині арештованого українського активіста з Криму Олега Приходька, який перебуває за ґратами в Росії, відмовили в побаченні з ним, повідомляє правозахисна група «Кримська солідарність» із посиланням на дочку активіста Наталію Приходько.

«Мені прийшло повідомлення про те, що мені відмовляють у побаченні з батьком через епідеміологічну ситуацію на невизначений термін. Ми батька не бачили багато місяців, востаннє – ще взимку. Засідання відбуваються без нас, бо ми не можемо ні виїхати до Ростова-на-Дону, ні бути присутніми на цих засіданнях через відеоконференцзв’язок із Кримського гарнізонного військового суду. Я не знаю, як буде далі розвиватися ситуація і яким чином ми взагалі зможемо з ним побачитися», – сказала дочка.

Як мовиться в повідомленні, адвокат Назім Шейхмамбетов, який представляє інтереси українського активіста в суді, вважає, що карантинні заходи в російських пенітенціарних установах мають вибірковий і формальний характер. Зважаючи на це, адвокат вважає їх недоцільними і впевнений, що постанову російської Федеральної служби виконання покарань про це треба переглянути.

«В’язнів ізолюють від родичів, але не ізолюють від інших людей. Наших підзахисних у службовому транспорті привозять на судові засідання. Під час засідання вони контактують з приставами, співробітниками суду. Звичайно, з дотриманням певних заходів: рукавички, маски, антисептик. Допускають адвокатів на побачення, знову-таки з дотриманням певних заходів. У зв’язку з цим мені не зрозуміло, чому така категорія осіб, як близькі родичі, позбавлена можливості бачитися з членом сім’ї. Люди готові використовувати всі необхідні засоби індивідуального захисту, якщо отримають дозвіл на побачення», – наводять правозахисники слова адвоката Приходька.

У Росії з 18 березня в колоніях і слідчих ізоляторах була запроваджена заборона на побачення ув’язнених із родичами, офіційно з метою уникнути поширення в цих установах коронавірусу.

Розгляд по суті російської кримінальної справи щодо кримчанина Олега Приходька розпочався в Росії, в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону, 28 травня. Адвокат Сергій Легостов, який узяв участь у засіданні через відеоконференцзв’язок із підконтрольного Москві Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі, повідомив, що дочка його підзахисного Наталія Приходько не була допущена до зали суду.

Росія звинувачує українського активіста за низкою статей російського Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 30 і ч. 1 ст. 205 («Приготування до вчинення терористичного акту»), ч. 1 ст. 222 («Придбання і зберігання вибухових речовин») і ч. 1 ст. 223-1 («Виготовлення вибухових речовин»).

На початку квітня Приходько був етапований зі слідчого ізолятора Сімферополя до Росії, в СІЗО-1 Ростова-на-Дону, де і перебуває нині.

Він залишиться під вартою до осені – арешт йому продовжено до 15 вересня. Російський суд 7 травня відхилив скаргу захисту кримчанина на продовження арешту.

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська Федеральна служба безпеки звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв».

А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в окупованому Криму.