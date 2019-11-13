«На коліна – тільки перед Богом!». Заарештований у Криму активіст Приходько звернувся до Зеленського

Заарештований в окупованому Криму за звинуваченням у підготовці теракту український активіст Олег Приходько звернувся з СІЗО до українського президента Володимира Зеленського.

«З великою повагою звертаюся до нашого президента Володимиру Зеленському. На вас дивляться всі політв’язні Криму. Наші страждання не повинні бути марні, тому що на коліна – тільки перед Богом!» – йдеться в листі активіста.

У своєму листі Приходько зазначив, що його звинувачують у тероризмі за те, що він «захищав в окупованому Криму честь і гідність нашого українського прапора!».

Український активіст висловив «щиру подяку кримськотатарським патріотам України», тому що за гратами він отримав від них «велику підтримку».

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 31 жовтня відхилив апеляційну скаргу адвоката на арешт проукраїнського активіста Олега Приходька.

Російська ФСБ звинуватила Приходька в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував його на два місяці. Приходько перебуватиме в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт Приходька в Криму.