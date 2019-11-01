Захист заарештованого в Криму проукраїнського активіста Приходька скаржитиметься в ЄСПЛ

Адвокат заарештованого в анексованому Криму проукраїнського активіста Олега Приходька Назім Шеіхмамбетов заявив, що захист вибудовується з прицілом на розгляд скарг в міжнародних інститутах, зокрема в Європейському суді з прав людини і в комітетах ООН, передає проект Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії.

«На жаль, в рамках чинного в Криму законодавства домогтися справедливості і виправдання неможливо...Протягом останніх п’яти років судові засідання в Криму демонструють очевидну стабільність в частині відмови в задоволенні клопотань сторони захисту і, з іншого боку, задоволенні клопотань співробітників силових структур, зокрема ФСБ», – сказав адвокат.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 31 жовтня відхилив апеляційну скаргу адвоката на арешт проукраїнського активіста Олега Приходька.

Російська ФСБ звинуватила Приходька в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував його на два місяці. Приходько перебуватиме в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт Приходька в Криму.