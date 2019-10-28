Денісова заявила, що контролюватиме дотримання прав затриманого в Криму активіста Приходька

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що контролюватиме дотримання прав затриманого в анексованому Криму активіста Олега Приходька.

«Українського політв’язня Олега Приходька звинуватили у діях, які він не скоював.Йому інкримінують підготовку до теракту, а також незаконне виготовлення вибухівки. Згідно з уточненою інформацією, громадянину України призначили низку експертиз, зокрема, амбулаторно-пихіатричну, біологічну, вибухотехнічну і комплексну лінгвістичну. Зі свого боку, контролюватиму додержання прав Олега Приходька під час проведення слідства, аби не допустити фальсифікацію кримінальної справи відносно нього. Крім того, сприятиму забезпеченню права нашого громадянина на справедливий суд», – написала Денісова на сторінці у Facebook.

Раніше сьогодні стало відомо, що російська ФСБ висунула звинувачення Олегові Приходьку в «підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин». Проукраїнського активіста затримали вранці 10 жовтня. Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував його на два місяці. Приходько перебуватиме в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт Приходька в Криму.