Від українських автономерів до звинувачень у підготовці вибуху: історія переслідування кримчанина Олега Приходька 

Історія кримського українця Олега Приходька, як людини, яка не прийняла російську анексію Криму, досить типова. Спочатку він потрапив у поле зору російських силовиків за використання українських номерів на автомобілі. Багато кримчан так виявляли свою незгоду з російською анексією українського Криму. Потім з'явилися адміністративна справа, обшук, виклики у підконтрольну Росії прокуратуру, ще одна адміністративна справа. У підсумку все закінчилося кримінальним переслідуванням за звинуваченням у підготовці вибуху будівлі Сакської міськадміністрації «з мотивів політичної ненависті до Росії». Проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії» публікують першу частину матеріалу про хронологію переслідування українського активіста.

Житель Сакського району Олег Приходько викликав інтерес російських спецслужб із самого початку анексії півострова. Він брав участь в Євромайдані в Києві, до 2014 року належав до української партії «Свобода», чию діяльність на півострові заборонила 27 січня 2014 року Верховна Рада АРК, назвавши діяльність цієї партії «загрозою національній злагоді, громадській безпеці та правопорядку» (Верховна Рада України 15 березня 2014 року передчасно припинила повноваження Верховної Ради АР Крим ‒ ред.). Після російської анексії українського Криму співробітники ФСБ попередили Приходька про «неприпустимість екстремістської діяльності». За п'ять років життя в анексованому Криму активіст не відмовився від проукраїнських поглядів.

У червні 2016 року в Саках співробітники російської ДІБДР зупинили Олега Приходька через українські номерні знаки на автомобілі. Він не змінив техпаспорт та автомобільні номери на російські, хоча з 1 квітня 2016 року це стало обов'язковим у окупованому Криму, відповідно до законодавства Росії. Під час розмови між співробітниками ДАІ та Олегом Приходьком виник конфлікт, після чого на нього склали адмінпротокол за статтею 20.1 Кодексу про адміністративні заходи Росії (дрібне хуліганство ‒ ред.) і в результаті затримали. Підконтрольний Росії Сакський міський суд визнав Олега Приходька винним і взяв його під адміністративний арешт на три доби.

Наступна зустріч українця з російськими силовиками відбулася в лютому 2019 року, коли вони прийшли до будинку Олега Приходька в селищі Оріхове Сакського району з судовою ухвалою на огляд помешкання. Причиною слідчого заходу назвали заяву про «вандалізм над пам'ятниками радянським льотчикам у Саках». Невідомі нібито їх розбили та розмалювали свастикою.

Була ціла юрба силовиків зі зброєю. Забрали мій і комп'ютер дружини, телефон, українську символіку, прапори

«Була ціла юрба силовиків зі зброєю. Забрали мій і комп'ютер дружини, телефон, українську символіку, прапори. Навіть з машини», ‒ розповідав пізніше Приходько.

Потім Олега Приходька відвезли до окупованого Сімферополя та провели обшук у колишній квартирі активіста, де живе його дочка. Також Приходька «запросили на опитування», під час якого переглянули контакти й фотографії в мобільному телефоні й повідомили, що проведуть експертизу вилучених речей: домашніх CD-дисків, портрета Степана Бандери, червоно-чорного прапора Організації українських націоналістів, макетів автоматів, символіки партії «Свобода», німецької каски часів Другої світової війни. За словами активіста, у нього питали, з якими журналістами та правозахисниками із материкової частини України він спілкувався останнім часом. Після бесіди Приходька відпустили додому.

У 2019 році, 20 червня, Олега Приходька викликали до російської Сакської міжрайонної прокуратури «для вирішення питання щодо порушення справи про адміністративне правопорушення за ст. 20.3 Кодексу про адміністративні пригоди Росії». Ця стаття передбачає адміністративну відповідальність за пропаганду або публічну демонстрацію нацистської атрибутики або символіки.

У підсумку справу проти Олега Приходька завели: 25 червня 2019 року підконтрольний Росії Сакський районний суд визнав його винним і оштрафував на 2000 рублів за «публічну демонстрацію нацистської символіки й атрибутики», зокрема, за татуювання на тілі із зображенням свастики, а також інші предмети.

«Публічно демонстрував татуювання синього кольору із зображенням свастики всередині, прапор нацистської Німеччини часів Другої світової війни (орел, що тримає вінок, усередині якого розміщена свастика), головний убір чорного кольору з емблемою нацистської Німеччини (державний герб Третього рейху нацистської Німеччини в 1933-45 роках, зображення черепа білого кольору з кістками) [...] Також встановлено, що Приходько демонстрував футболку чорного кольору на грудях зі стилізованим малюнком державного герба нацистської Німеччини часів ВВВ (білий орел, який тримає вінок, усередині якого розміщена свастика) [...]», ‒ зазначено у матеріалах справи.

Любов Приходько, дружина активіста, яка була його громадським захисником у цій справі, підтвердила Крим.Реалії факт наявності на тілі чоловіка татуювання із зображенням орла та свастики. Однак вона уточнила, що це татуювання, а також перераховані в матеріалах справи предмети російські силовики виявили на фотографіях у телефоні її чоловіка під час «огляду житла» за чотири місяці, у лютому 2019 року.

Любов Приходько стверджує, що саме ці фотографії стали приводом для адміністративного переслідування її чоловіка.

Не було жодної заяви... Вони знайшли фотографії і просто надали їх у суді

«Не було жодної заяви (в правоохоронні органи про демонстрацію забороненої символіки ‒ ред.). Це в межах справи, яка була в лютому (про вандалізм над пам'ятниками), коли у нас був огляд. Вони знайшли фотографії (у телефоні Приходька ‒ ред.) і просто надали їх у суді», ‒ пояснила вона.

Свідками звинувачення у справі стали сусід Приходька, якийсь Афонін Ю. В. та Олександр Мітясов, голова адміністрації селища Оріхове, де проживає сім'я Приходьків. З матеріалів справи випливає, що Олег Приходько «публічно демонстрував» татуювання із зображенням свастики Мітясову 18 і 19 травня цього року, а Афоніну ‒ 26 травня.

«На суді сусід Афонін мимрив, сказав, що нічого не бачив. Ну, бачив наколки (у Приходька), (коли той) на городі працював, але не бачив, які саме. А Мітясов сказав: так, я бачив, коли проїжджав селищем, він (Приходько) щось виносив (зі свого двору). Але (як можна було) їхати машиною і розібрати темні наколки?», ‒ говорить Любов Приходько.

До того ж, за її словами, російські силовики «обійшли всю вулицю в селищі», проте ніхто з сусідів не погодився дати свідчення проти Олега Приходька.

Любов Приходько заперечує симпатії її чоловіка до нацистської ідеології: «Наколки ці були набиті в молодості. Він – не фашист, йому подобається Друга світова, німецька техніка, зброя. Він – фанат ось такого історичного, робив макети танків».

Коментуючи в червні 2019 року рішення підконтрольного Росії Сакського міськсуду Криму в цій адміністративній справі, Олег Приходько висловлював припущення, що його оштрафували через те, що у нього «в машині – український і кримськотатарський прапори, і вдома на альтанці майорить український прапор».

Цієї футболки в 2010 році вже не існувало. Кому я її показував?

«Так, ходив до прокуратури. Вони сплутали там все. Коли я дивився матеріали справи, аж смішно стало. Вони написали і про СБУ, яке в 2011-2012 році приїжджало, коли побачили антикварну атрибутику. Зараз вони це все змішали в купу. Зараз пишуть про якихось свідків, які нібито бачили, що у мене була футболка зі свастикою. Цієї футболки в 2010 році вже не існувало. Кому я її показував? Смішно просто. Говорили про червоно-чорний прапор. Що це нібито екстремістський. Хоча на ньому нічого немає, навіть тризуба. Кажу, що це запорізьких козаків прапор, але вони не вірять», ‒ розповідав тоді Приходько кореспонденту Крим.Реалії.

Представник міжнародної правозахисної групи «Агора», адвокат Олександр Попков ознайомився з матеріалами адміністративної справи і вважає, що в діях Олега Приходька немає складу правопорушення.

«Людина має право робити зі своїм тілом все що завгодно, малювати будь-які непристойні картинки», ‒ сказав Крим.Реалії адвокат.

Людина має право робити зі своїм тілом все що завгодно

Він додав, що такі випадки необхідно аналізувати у контексті: «Якщо він виходив на вулицю, показував ці зображення і прославляв Гітлера ‒ це одне (мається на увазі очевидний склад правопорушення ‒ ред.), а якщо до нього в будинок прийшли співробітники поліції і виявили на тілі татуювання, то це зовсім інша історія».

За словами Олександра Попкова, випадок Олега Приходька перегукується з історіями із російських в'язниць, коли адміністрація СІЗО чи колонії, дізнавшись про наявність на тілі ув'язненого татуювань із забороненими символами, притягує його до адміністративної відповідальності.

Через чотири місяці після адміністративної справи, 9 жовтня 2019 року, у будинку сім'ї Приходьків співробітники ФСБ Росії знову провели обшук. Наступного дня о четвертій годині ранку щодо Олега Приходька була порушена кримінальна справа за «терористичною статтею» 205 Кримінального кодексу Росії. Його звинуватили у підготовці вибуху будівлі Сакської міськадміністрації. За версією слідства, таким чином Приходько «хотів повернути Крим до складу України».

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».​



Далі буде...