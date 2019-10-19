У Москві пікетували на захист кримських татар та за «незалежний Крим»

Активісти російської ініціативної групи «Стратегія-18» в центрі Москви 18 жовтня провели низку традиційних одиночних пікетів на захист кримських татар та за «незалежний Крим». Як повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, напередодні ввечері пікетувальники вийшли з плакатом на підтримку нещодавно заарештованого проукраїнського активіста Олега Приходька.

«Ми зробили плакат, розповідаємо, що це по суті справа «Балуха-2». Не встигли порадіти за повернутих з полону, а вони нових набирають в заручники, по знайомим лекалами! Вибирають найкращих», – розповіла учасниця подій Віра Лаврешина.

Пікетувальники заявили про намір продовжувати протести, «поки корінне населення Криму не отримає свободу і батьківщину».

Російські активісти з Санкт-Петербурга і Москви об’єдналися в безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» д дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.