Міс Україна-2019 відповіла, чий Крим – відео

Її сестра живе у Феодосії, а сама вона зізнається в любові Південному узбережжю Криму. 24-річна харків'янка Маргарита Паша 12 вересня стала переможницею конкурсу «Міс Україна-2019». У розмові з журналістами Крим.Реалії вона зізналася, що в дитинстві дуже часто відпочивала на курортах півострова. «Мені подобається Крим, я люблю Ялту, люблю Форос», – сказала Паша журналістам у рамках святкування Дня ООН у Києві 24 жовтня. Кому, на думку «Міс Україна-2019», належить Крим, і якого майбутнього вона бажає анексованому півострову, дивіться у відео.