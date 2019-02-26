Український націоналіст у Криму

Другий Володимир Балух. Так правозахисники називають кримчанина Олега Приходька. На його сільському подвір’ї 5-ть років майорить український прапор. До кримчанина вже навідувалися російські силовики. Шукали, як повелося в останні 5 років, щось заборонене: наркотики, нелегальну зброю та екстремістську літературу. Знайшли та вилучили старі диски з відео та патріотичну символіку і автомати. Автомати забрали на експертизу. Хоч і так було зрозуміло, що вони іграшкові – з пластику. У доросійські часи Олег Приходько очолював осередок партії «Свобода» у тому ж районі Криму, де живе зараз. Він тричі був на Майдані під час Революції Гідності. Звідти й символіка українських націоналістів. Останній обшук у родині Приходьків – уже другий за російських часів. Перший стався у 14-му році, одразу після анексії. А почалися негаразди ще раніше – за України. Крим.Реалії не знайшли ні нацистської свастики, ні пошкоджень на радянських пам’ятниках у Саках. Олег показав нам символіку, якою насправді пишається. Український тризуб на димарі. Приходько займався зварюванням. Допоміг встановити купол на українську церкву в Євпаторії. Тепер, коли замовлень небагато, коваль опанував теслярство. Через портрет Степана Бандери та червоно-чорний прапор Олега, скоріш за все, звинуватять у пропаганді «Правого сектора». Він цього порушення не визнає. Зараз Олегу загрожує штраф або арешт до 15 діб за зберігання символіки, яку в Росії вважають екстремістською. Якщо російські слідчі доведуть, що він причетний ще й до вандалізму, покарання буде серйознішим.