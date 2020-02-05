Кримчанина Приходька звинуватили в плануванні вибуху в консульстві Росії у Львові

Заарештованого в анексованому Криму проукраїнського активіста Олега Приходька звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Як повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Назім Шейхмамбетов, таким чином Приходьку інкримінують ще один епізод звинувачення за статтею «підготовка терористичного акту».

«Сьогодні під час ознайомлення з матеріалами, які слідчий долучив у суді, в обґрунтуванні свого клопотання про продовження запобіжного заходу Олегові Приходьку нам стало відомо, що Олегу Аркадійовичу інкримінують ще один епізод звинувачення по 205 статті. Слідство стверджує, що він нібито планував підірвати будинок генерального консульства Росії в місті Львів. Тобто у Олега Аркадійовича не виникає нової статті, а з’являється новий епізод звинувачення», – розповів Назім Шейхмамбетов.

Раніше в підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя продовжили арешт Приходькові. Він буде перебувати в СІЗО до 10 квітня.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв».

Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в анексованому Криму.