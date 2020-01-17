США занепокоєні подовженням арешту кримському активісту Приходьку – посол

Посол Сполучених Штатів Джеймс Гілмор під час виступу на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 16 січня згадав проукраїнського активіста Олега Приходька, якому в анексованому Криму подовжили арешт до лютого. На думку посла, справу проти активіста порушили, щоб помститися за його незгоду з анексією Криму Росією.

«Ми занепокоєні тим, що російська окупаційна влада нещодавно подовжила до лютого затримання українського активіста Олега Приходька, якому висунуті так звані звинувачення у «тероризмі» за те, що він мирно здійснював своє право на вільне висловлення поглядів на знак протесту проти російської окупації», – сказав Гілмор.

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Він також звернув увагу на те, що, попри нещодавній обмін ув’язненими між Україною та бойовиками незаконних збройних угруповань, яких підтримує Росія, на окупованих територіях та в російських тюрмах і досі утримуються сотні українських громадян. Гілмор закликав негайно їх звільнити.

«Ми побоюємося, що десятки українських політичних в’язнів, які залишилися на території Росії, можуть зазнавати там жорстокого поводження. Ми закликаємо Росію звільнити їх і повернути до рідних домівок та сімей», – заявив представник США.

16 січня адвокат Назім Шейхмамбетов розповів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що заарештованому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегові Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконних придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв».

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Проукраїнський активіст Олег Приходько залишається під арештом у СІЗО до 10 лютого, оскільки підконтрольний Росії Верховний суд Криму 25 грудня залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на продовження запобіжного заходу.

Раніше російська служба з фінансового моніторингу внесла кримчанина Олега Приходька в список осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в анексованому Криму.