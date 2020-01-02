Омбудсмен Денісова вимагає допуску священника до активіста Приходька в СІЗО Сімферополя

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою вжити заходів для допуску священника до заарештованого в анексованому Криму проукраїнського активіста Олега Приходька.

«Права незаконно затриманого кримського активіста Олега Приходька вчергове порушено. Нашим співгромадянином подано два клопотання до адміністрації пенітенціарної установи щодо допуску до нього священника, але відповіді так і не отримано», – написала Денісова 2 січня у фейсбуці.

За її словами, це є прямим порушенням права ув’язненого на можливість доступу до кваліфікованих представників будь-якої конфесії.

Раніше стало відомо, що проукраїнському активісту Олегу Приходьку в СІЗО Сімферополя відмовляють в побаченнях зі священником.

Олег Приходько залишиться під вартою в СІЗО до 10 лютого наступного року, оскільки підконтрольний Росії Верховний суд Криму 25 грудня залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на продовження запобіжного заходу.

Проукраїнський активіст Олег Приходько залишиться під арештом в СІЗО до 10 лютого, оскільки підконтрольний Росії Верховний суд Криму 25 грудня залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на продовження запобіжного заходу.

Раніше російська служба з фінансового моніторингу внесла кримчанина Олега Приходька в список осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму.

Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в анексованому Криму.