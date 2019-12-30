До активіста Приходька в СІЗО Сімферополя не пускають священника – адвокат

Заарештованому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегові Приходьку в СІЗО Сімферополя відмовляють у побаченнях зі священником, повідомив кореспондентові проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Назім Шейхмамбетов.

За його словами, слідство відмовило в клопотанні двічі.

«Сьогодні мені вдалося відвідати Олега Приходька в СІЗО, ми обговорили з ним хід справи і деталі щодо оскарження деяких позицій. Також мені від Олега Аркадійовича стало відомо, що до нього досі не допустили священника, хоча ми клопотали про таких побаченнях два рази», – розповів Шейхмамбетов.

Коментарі керівництва СІЗО з цього приводу відсутні.

Проукраїнський активіст Олег Приходько залишиться під арештом в СІЗО до 10 лютого наступного року, оскільки підконтрольний Росії Верховний суд Криму 25 грудня залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на продовження запобіжного заходу.

Раніше російська служба з фінансового моніторингу внесла кримчанина Олега Приходька в список осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму.

Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в анексованому Криму.