Кримчанина Олега Приходько внесли до російського списку екстремістів

Російська служба з фінансового моніторингу внесла кримського проукраїнського активіста Олега Приходька до переліку осіб, причетних до «екстремістської діяльності чи тероризму». Приходько фігурує в цьому списку під номером 6663, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Керівник «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник пояснює, що включення до переліку Росфінмоніторингу здійснюється щодо тих осіб, вирок яким набув чинності, тобто їх визнали винними в тероризмі чи екстремізмі згідно з Кримінальним кодексом Росії.

Окрім вироку, можуть бути й інші підстави для внесення в такий перелік: процесуальне рішення про визнання людини підозрюваною або постанова слідчого про притягнення особи як обвинуваченої за терористичною чи екстремістською статтею.

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«Таким чином порушується презумпція невинуватості, адже навіть у рамках російської правової системи провина людини не доведена, але він вже публічно, на сайті Росфінмоніторингу вказаний як екстреміст чи терорист, а його права вже обмежені. А у випадку з Кримом багатьох громадян України переслідують за екстремістськими та терористичними статтями КК Росії незаконно, з політичних мотивів», – розповіла Скрипник у коментарі Крим.Реалії.

Дружина активіста Любов Приходько розповіла, що йому заблокували картку, на яку виплачувалася пенсія.

«У нього заблокували картку на виплату пенсій. Ми не можемо нічого зняти. Ось у нього скоро нове надходження. До того ж абсолютно незрозуміло, чи має пенсія накопичувальний характер», – каже вона.

За словами Ольги Скрипник, для отримання пенсії Приходька необхідно оформити довіреність.

«Слідчий повинен дати дозвіл на прихід нотаріуса у СІЗО для оформлення довіреності», – додає правозахисниця.

Раніше Олег Приходько звернувся з СІЗО до українського президента Володимира Зеленського.

За рішенням суду, активіст залишиться під вартою в СІЗО до 10 грудня.

Раніше російська ФСБ звинуватила Приходька в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Про затримання в Криму проукраїнського активіста 10 жовтня повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат сьомого скликання Едуард Леонов.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за частиною 1 статті 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт в анексованому Криму проукраїнського активіста.