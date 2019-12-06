Крим: активістові Приходьку продовжили арешт

Суд в анексованому Криму 6 грудня продовжив на два місяці арешт українського активіста Олега Приходька.

Як повідомив кореспондентові проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Назім Шеіхмамбетов, суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Олена Холодна продовжила арешт Олегові Приходьку до 10 лютого 2020 року.

Засідання суду проходило в закритому режимі, на процес не пустили навіть рідних Приходька.

Раніше повідомлялося, що російська служба з фінансового моніторингу внесла кримчанина Олега Приходька в список осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму.

Приходька затримали 10 жовтня. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин. За рішенням суду, активіст залишиться під вартою в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в Криму.