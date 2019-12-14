«У звинувачення ніхто не вірить»: як живе сім’я кримчанина Приходька після його арешту

Українському активістові Олегу Приходькові продовжили арешт на два місяці, він перебуватиме в СІЗО до лютого 2020 року. Востаннє вдома дружина Олега Любов бачила його увечері 9 жовтня, коли він їхав зі співробітниками ФСБ Росії оглядати свій гараж. Про флешку в горщику з квітами, раптову смерть улюбленого собаки, відносини з сусідами, про те, як змінилося життя родини після арешту батька і чоловіка, Крим.Реалії поговорили з сім’єю Олега Приходька. ‒ Дядьку, ми тебе любимо й боротимемося за тебе до кінця! ‒ кричить племінниця арештованого Олега Приходька і тримається за сітку огорожі на задньому дворі підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя. ‒ Слава Україні! ‒ Приходько на кілька секунд зупиняється на сходинці автозаку. ‒ Героям слава!

Пізніше адвокат заарештованого кримчанина Назім Шеіхмамбетов розповідає, що Приходько просив подякувати всім, хто прийшов його підтримати. «Він бачив вас усіх, коли його заводили до суду. Це дійсно дуже його підбадьорило», ‒ каже адвокат. Запобіжний захід був продовжений ще на два місяці, до 10 лютого 2020 року. Засідання проходило в закритому режимі. Слухачі, журналісти й родичі Приходька потрапити на засідання не змогли. На оголошення рішення суду також ніхто не був допущений.

Для нього Крим ‒ це Україна, і найголовніше ‒ його дім. У нас питання переїзду в родині навіть ніколи не звучало Дружина Олега Любов Приходько згадує, що співробітники ФСБ Росії приїхали приблизно о 16:00 (за місцевим часом) 9 жовтня. Попросили оглянути гараж, який розташований не у дворі їхнього будинку в селищі Оріхове, а далі, вздовж Сакської траси: «Чоловік сказав, що йому приховувати нічого. Він поїхав у домашньому одязі й після цього вже не повернувся». За фактом зникнення батька дочка Наталія подала заяву в поліцію. Наступного ранку почався обшук вже у будинку під керівництвом слідчого Дмитра Гармашева.

«Мені зачитали постанову про те, що чоловіка підозрюють у виготовленні і підготовці вибуху адміністрації міста Саки. Вони перевернули все на світі і, власне, я так розумію, знайшли те, що шукали», ‒ каже вона. Жінка стверджує, що під час слідчих заходів були підкинуті мобільний телефон і флешкарти: «Я вказала у протоколі, що ці речі нам не належать. Особливо вразила флешка, досить об’ємна, яку вони знайшли у мене в квітах. Я не бачила самого процесу вилучення, та й під тим квітковим горщиком, де вони нібито її виявили, заховати флешку було б неможливо. Квітка б просто перекинулася».

Після обшуку Любов Приходько забрали на допит, де вона, пославшись на 51-у статтю конституції Росії, відмовилася давати свідчення проти себе і своїх близьких родичів. Це був другий обшук у їхньому будинку, перший відбувся в лютому 2019 року. Тоді силовики вилучили українську символіку, прапори і кілька пластмасових муляжів автоматів, які пізніше повернули.

Під час розмови Любов згадує кадри з оперативної зйомки співробітників ФСБ, яку вони вели під час обшуку: «Там на кадрах у вилучених речах були такі листочки зі свастикою. Вони це записали як фашистську символіку. Насправді це були наклейки для його моделей військової техніки, які він конструює. Хобі у чоловіка таке, він захоплюється, сам збирає ці модельки, у нього багато книжок про те, який вигляд вони мали». Любов розповідає, що одна з експозицій, зроблених Олегом, стоїть у Сакському історико-краєзнавчому музеї: «Тобто в музей таке ставити можна, це ‒ не фашизм, а вдома клеїти і майструвати не можна, виходить?».

Друзі деякі, так, дійсно відвернулися. А деякі знайомі, навпаки, якось так відреагували несподівано ‒ зовсім не повірили в ці звинувачення. По суті, в це і не вірить ніхто На запитання, чи обговорював Олег із сім’єю можливий варіант переїзду після першого обшуку й адміністративного арешту, Любов відповідає негативно: «Він, власне, ніколи не сприймав Крим російським. Для нього Крим ‒ це Україна, і найголовніше ‒ його дім. У нас питання переїзду в родині навіть ніколи не звучало». Зараз сім’я Приходьків дізнається новини про нього тільки через адвоката: «Адвокат у нього, звісно, дуже часто буває. Він все завжди дуже детально розповідає. Ні листів, ні побачень ми не отримуємо». У будинку сім'ї Приходьків живе чотири кішки і собака Єва. Попередній пес помер через день після затримання Олега, каже Любов: «Собака помер просто за день, ми на це навіть якось уваги не звернули. Він «гавкучий» був такий, здоровий, а тут раз ‒ і не стало. Олег шокований був, звісно, а я думаю, що пса просто отруїли, щоб не заважав. Але це мої припущення вже, звісно».