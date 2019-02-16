«Росіяни вішають триколори, а у мене український прапор»: за що ФСБ переслідує кримського коваля Олега Приходька

Кілька днів тому співробітники ФСБ у Криму провели обшук у проукраїнського активіста Олега Приходька. Його запідозрили у вандалізмі відносно радянських пам'ятників. У активіста вилучили українські прапори, символіку української партії «Свобода», червоно-чорні прапори та портрет Степана Бандери. Кримінальну справу стосовно нього не порушили, але вилучені речі перевіряють на екстремізм. Хто такий Олег Приходько та що йому загрожує ‒ розповідаємо в цій статті.

60-річний активіст Олег Приходько раніше був представником української партії «Свобода» в Сакському районі, але 2014 року кримський парламент заборонив її діяльність на півострові. Одразу ж після російської анексії Криму співробітники ФСБ попередили його про неприпустимість екстремістської діяльності. А 2016 року його затримали за відмову змінити українські номери на автомобілі.

Незважаючи на це, за майже п'ять років життя в російських реаліях Олег Приходько не відмовився від проукраїнських поглядів. А тому залишається в полі зору російських спецслужб.

«Зранку почали ломитися до хати»

Уранці 8 лютого співробітники ФСБ прийшли з обшуком у село Оріхове Сакського району. Олег Приходько та його дружина ще спали.

«Зранку хвіртку відкрили, скупчились у дворі й почали ломитися до хати. Ми ще спали в цей час. Чуємо стукіт якийсь: відкривайте, поліція! Я відчиняю, запитують: «Чого так довго не відчиняли?». Я що, без штанів мав до них вийти?» ‒ розповідає активіст.

За словами Приходька, силовиків було декілька, частина з них були в балаклавах. Вони приїхали зі своїми понятими й показали йому рішення суду про проведення огляду житла. «Вони питають: наркотики, зброя? Я кажу: ви знаєте, мені 60 років, я не настільки дурний, щоб тримати вдома, якби у мене щось і було», ‒ говорить він.

Я живу на своїй українській землі. Я – етнічний українець, тому в мене український прапор

Під час обшуку силовики оглянули всі кімнати будинку Приходька, уважно заглядали в шафи. Але цього можна було й не робити, тому що найцікавіше в його будинку ‒ на видноті, говорить активіст.

Будинок Олега Приходька схожий на музей. Камін у вітальні прикрашений українським тризубом, а на стінах до приходу співробітників ФСБ висіли прапори України, партії «Свобода», червоно-чорний прапор і портрет Степана Бандери з двома моделями пластмасових автоматів. Усе це, за словами активіста, допомагає йому зберегти українську ідентичність у російських реаліях Криму.

«Я живу на своїй українській землі. Росіяни підкреслюють свою ідентичність ‒ вішають триколори, кримські татари ‒ свою символіку, а я ‒ етнічний українець, тому в мене український прапор», ‒ пояснює він свою позицію.

Усе це вилучили під час обшуку. Також російські силовики забрали українські стрічки та іншу національну символіку, яку знайшли в будинку. Але чомусь не чіпали прапор України, встановлений на альтанці на подвір'ї.

Після обшуку активіста відвезли до Сімферополя. Силовики провели обшук у його колишній квартирі, де живе його дочка. Потім Приходька запросили «на опитування», розпитували про його діяльність і зв'язки з материковою частиною України. Після чого відпустили додому.

«Олегу вже 60 років. Які пам'ятники?»

Причиною обшуку в будинку Приходька силовики назвали інформацію, що надійшла їм, про вандалізм відносно пам'ятників радянським льотчикам у Саках. Напередодні їх нібито хтось розбив і розмалював свастикою. Кореспондент Крим.Реалії побував на місці через кілька днів, але жодних слідів вандалізму там не виявив.

​

«Мене запитали, чи ночував мій чоловік вдома в якусь там дату. Я кажу: а де він мав ночувати? Я навіть сенсу запитання не зрозуміла. А мені відповідають, що в місті розламали якийсь пам'ятник і розписали свастикою. Я кажу: Олегу вже 60 років. Які пам'ятники? Де він може бігати? Співробітник ФСБ посміхнувся. А потім і Олегу поставив це ж запитання. Хоча ми скільки тут живемо, в тому парку не бували», ‒ говорить дружина активіста Любов Приходько.

Жінка не розуміє, навіщо співробітникам ФСБ знадобилися пластмасові моделі автоматів, оскільки це «дитячі іграшки, куплені на ринку й перефарбовані, щоб були схожі на справжні».

В ФСБ просто бояться всього: прапорців, пластмасових автоматів. Людей, напевно, просто бояться

Любов Приходько припускає, що співробітники спецслужб могли стежити за її чоловіком тривалий час. «Я вважаю, що вони все одно спостерігали за ним і дивилися. Все прослуховувалося, тому що в процесі обшуку вони говорили: ви спілкуєтеся скайпом, ви спілкуєтеся з друзями. Все, напевно, і прослуховувалося ще з яких часів. Дуже багато вилучено CD-дисків, на яких була документалка, наш відпочинок із сестрою, яка до мене з Челябінська приїжджала. Дивились кожен диск, кожну коробочку відкривали. Таке враження, що в ФСБ просто бояться всього: прапорців, пластмасових автоматів. Людей, напевно, просто бояться», ‒ розповідає вона.

​

Олег Приходько припускає, що співробітники ФСБ могли прийти до нього після доносу сусідів. Оскільки за кілька днів до обшуку невідомі опитували людей у селі про Приходька, його життя та діяльність.

Інтернаціональна альтанка Приходька

Активіст народився і все життя прожив у Криму. Він ‒ коваль, ремеслом займається з 90-х років. У своїй майстерні кує різні речі для дому. Останнім часом це в основному решітки, ворота та інше, але багато хто пам'ятає його декоративні предмети. Розповідає, що з 2014 року роботи майже немає. «Приїхало багато росіян, десь бачили мої роботи, телефонували, але відмовляються платити ціну, яку я їм називаю. Ну, як знаєте, відповідаю їм, підіть на ринок і знайдіть дешевше», ‒ розповідає Олег Приходько.

Кримчанин уже має право на отримання пенсії, але документи не подавав. Каже, що не думає про це, тому що «хоче отримувати пенсію в Україні».

Живе активіст завдяки домашньому господарству. 2014 року вони з дружиною переїхали з Сімферополя в село Оріхове, успадкувавши будинок після смерті матері Любові Приходько. Там подружжя облаштовує свій сільський побут. Визначною пам'яткою їхнього двору є дерев'яна альтанка, встановлена вже після кримських подій 2014 року. Там Приходьки зустрічаються з друзями та відпочивають сім'єю. На альтанці вирізаний напис: «За честь, за волю, за козацьку долю».

Автора цієї роботи Олег Приходько не називає, але каже, що ця людина «обов'язково зрадіє, коли побачить, що вона потрапила в ЗМІ».

В альтанці Приходька встановлені два прапори: український та британський. Наявність останнього Приходько пояснює симпатією до країни, з якої походять його улюблені музичні виконавці: групи The Beatles, Pink Floyd і The Rolling Stones. Активіст говорить, що під час обшуку співробітники ФСБ «косо дивилися» на ці прапори, але не забрали.

Сім'я Приходьків дивиться українські телеканали, обходячи блокування. Говорять, що найбільше їх турбує ситуація на Донбасі.

Що загрожує Приходьку?

Олег Приходько зізнався нам, що іноді відвідує родину Володимира Балуха й припускає, що через свою проукраїнську позицію може повторити його долю, оскільки «методи нинішніх російських спецслужб не відрізняються від методів НКВС 30-х років».

Питання про порушення щодо нього кримінальної справи поки не вирішене. 15 лютого активіста запросили в кримський главк ФСБ і під розписку повернули частину вилучених у нього речей, зокрема й моделі пластмасових автоматів, українську символіку та прапор партії «Свобода». Портрет Степана Бандери й червоно-чорний прапор співробітники ФСБ мають намір перевірити на екстремізм.

Силовики також розпитували Приходька, з якими журналістами та правозахисниками він спілкувався останнім часом. Але він відмовився говорити, пославшись на статтю 51 Конституції Росії.

ФСБ відмовляється коментувати свою діяльність щодо Олега Приходька.

Якщо предметом розглядів силовиків стане вандалізм відносно пам'ятників у Саках, Приходьку може загрожувати штраф або громадські роботи до 360 годин, або арешт до трьох місяців.

Якщо ж ФСБ вирішить зайнятися прапорами та портретом Бандери, їх можуть кваліфікувати як пропаганду атрибутики заборонених у Росії організацій. Санкція статті передбачає штраф та адміністративний арешт до 15 діб.