Активіст Приходько не просив про зустріч зі священником в СІЗО Сімферополя – російські силовики

Утримуваний в анексованому Криму, в сімферопольському СІЗО, проукраїнський активіст Олег Приходько не просив про зустріч зі священником, повідомило російській агенції «Інтерфакс» російське управління Федеральної служби виконання покарань в анексованому Криму.

«Від підслідного Приходька заяв з проханням про зустріч з священнослужителем не надходило», – йдеться в повідомленні.

Російські силовики також стверджують, що 26 грудня слідчий ізолятор відвідував протоієрей Роман Цуркан.

«На момент візиту отця Романа від Приходька заяв не було. У разі надходження заяви від підслідного Приходька про бажання зустрітися зі священнослужителем, йому буде організована така зустріч», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що проукраїнському активісту Олегу Приходьку в СІЗО Сімферополя відмовляють в побаченнях зі священником.

Напередодні Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою вжити заходів для допуску священника до заарештованого в анексованому Криму проукраїнського активіста Олега Приходька.

Проукраїнський активіст Олег Приходько залишиться під арештом в СІЗО до 10 лютого, оскільки підконтрольний Росії Верховний суд Криму 25 грудня залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на продовження запобіжного заходу.

Раніше російська служба з фінансового моніторингу внесла кримчанина Олега Приходька в список осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму.

Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в анексованому Криму.