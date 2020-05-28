На суді в Росії кримчанин Приходько спростував звинувачення в підготовці «теракту у Львові»

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону проукраїнський активіст з Криму Олег Приходько спростував звинувачення в нібито підготовці теракту в Генеральному консульстві Росії у Львові. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Сергій Легостов.

«Прокурор представив тільки обвинувальний висновок у справі, за версією слідства, це підготовка до здійснення терористичних актів. Приходько висловив свою незгоду. Він заявив про переслідування українців у Криму і кримських татар. Свою справу вважає політично вмотивованою, про що заявив у суді», – повідомив Легостов.

Приходько на питання прокурора про застосування до нього тортур під час затримання і допитів відповів негативно.

«Тобто тортури або застосування фізичного або психологічного насильства до мого підзахисного не застосовувалися», – пояснив адвокат.

За його словами, на засіданні були присутні дочка Приходька.

Наступне судове засідання відбудеться 9 червня. Як зазначив Легостов, на нього заплановано виклик і допит свідків.

Олег Приходько залишиться під вартою до осені, раніше йому було продовжено арешт до 15 вересня. Російський суд 7 травня відхилив скаргу захисту кримчанина на продовження арешту.

7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв».

Адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив 5 лютого, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в анексованому Криму.