У російському СІЗО в активіста Приходька «забрали на перевірку» ліки, які йому передали рідні – адвокат

Заарештованому проукраїнському активістові з Криму Олегові Приходьку рідні передали ліки, які адміністрація російського слідчого ізолятора в Ростові-на-Дону забрала на перевірку, повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Сергій Легостов.

«Дні три тому Олег Приходько отримав від рідних посилку. Там були ліки для шлунку, які поки що забрали на перевірку. Його розмістили у восьмимісний камері, де також перебувають Сервер Мустафаєв (фігурант другої бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір – ред.), визнаний «Меморіалом» політв’язнем. Ніхто з вісьмох (арештантів – ред.) засобами індивідуального захисту не користується. Їх їм не видають», – сказав Легостов.

Олег Приходько залишиться під вартою до осені, раніше йому було продовжено арешт до 15 вересня. Російський суд 7 травня відхилив скаргу захисту кримчанина на продовження арешту.

7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв».

Адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив 5 лютого, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в анексованому Криму.