Як учителька судиться із Чорноморським флотом Росії?

Учителька англійської із Севастополя Світлана Вовненко працює у системі Міноборони Росії. Їй та ще чотирьом колегам із філії кадетського Нахімовського училища при Президенті Росії скоротили години викладання. У педагога переривається стаж і вона не може отримати пільгову пенсію. Світлана Вовненко скаржиться на несправедливість та незрозумілість критеріїв зміни педагогічного навантаження. І намагається відстояти точку зору в прокуратурі Чорноморського флоту.