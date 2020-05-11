Як учителька судиться із Чорноморським флотом Росії?
Учителька англійської із Севастополя Світлана Вовненко працює у системі Міноборони Росії. Їй та ще чотирьом колегам із філії кадетського Нахімовського училища при Президенті Росії скоротили години викладання. У педагога переривається стаж і вона не може отримати пільгову пенсію. Світлана Вовненко скаржиться на несправедливість та незрозумілість критеріїв зміни педагогічного навантаження. І намагається відстояти точку зору в прокуратурі Чорноморського флоту.
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