Підконтрольний Кремлю суд дозволив не розслідувати смерть Веджіє Кашка – адвокат

Підконтрольний Кремлю суд в анексованому Криму відхилив апеляцію захисту на відмову Слідчого комітету Росії порушити кримінальну справу за фактом смерті ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка, повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Микола Полозов.

«Прогнозовано скарга не була задоволена. Цілком очевидно, що російська судова система намагається прикрити тих співробітників правоохоронних органів, які скоюють щодо кримських татар на окупованій території. Разом з тим, тепер немає процесуальних перешкод для звернення до ЄСПЛ, куди буде направлена відповідна скарга. Паралельно, ми будемо звертатися в інші інстанції в рамках російської юрисдикції, в касацію і нагляд. Це буде не швидкий процес, але впевнений, справедливості ми доб’ємося», – сказав Полозов.

14 лютого підконтрольний Росії Київський районний суд окупованого Сімферополя відмовив адвокату Миколі Полозову у скарзі на відмову слідчого проводити перевірку за фактом загибелі Веджіє Кашка. Суддя заявила, що Кашка «була старенькою і від цього померла».

23 листопада 2017 року померла 82-річна Веджіє Кашка. Ветеран кримськотатарського національного руху стала свідком спецоперації російських силовиків у Криму, коли ті затримали в одному з кафе Сімферополя чотирьох кримських татар Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі, звинувативши їх у вимаганні великої суми у громадянина Туреччини.

За офіційними даними ФСБ, під час затримання Кашка стало зле. Жінці викликали «швидку», але вона померла дорогою до лікарні. Активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял стверджує, що громадянин Туреччини, через якого затримали групу активістів, вкрав гроші сім’ї Веджіє Кашка.

27 січня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя змінив запобіжний захід фігурантам «справи Веджіє Кашка» і відправив їх під домашній арешт.