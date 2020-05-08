За роки анексії населення Севастополя збільшилося на 80% – Міністерство реінтеграції окупованих територій

За шість років анексії Севастополя населення міста збільшилося на 80%. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції окупованих територій України.

У міністерстві посилаються на дані російського глави уряду Севастополя Михайла Развозжаева, який 28 квітня повідомив, що, згідно з аналізом споживання води і хліба, у Севастополі проживає 700 тисяч людей.

Станом на 1 січня 2014 року чисельність населення Севастополі становила 393 тисяч людей. Станом на 1 січня 2020 року російська статистика відзначала, що в місті офіційно проживає 450 тисяч людей.

«Зазначені дані свідчать, що за 6 років окупації номінальне населення Севастополя зросла на 15%, а реальне – майже 80%. Значна частина нових жителів – це військовослужбовці окупаційного контингенту, співробітники силових органів Росії і члени їх сімей. З урахуванням виїзду з Севастополя частини громадян України, які не прийняли окупацію, мова йде про свідому істотну заміну населення державою-окупантом, що є порушенням міжнародного гуманітарного права і прирівнюється до військового злочину», – зазначили у міністерстві.

31 березня «Кримстат» повідомив, що 172 422 людини в’їхали до Криму з Росії після анексії півострова, зокрема до Севастополя – 76 071. При цьому служба враховувала лише тих, хто зареєструвався в окупаційних органах влади .

У жовтні 2019 року ООН визнала, що Росія порушує Женевські конвенції через зміну демографії Криму.

Правозахисники відзначають, що переміщення населення Росії до окупованого Криму порушує статтю 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.