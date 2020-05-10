«Жоден президент Росії ніколи не поверне Крим Україні. Скасуйте безглузді російські санкції», – заявляє Герхард Шредер – ексканцлер Німеччини, давній друг Володимира Путіна, голова Ради директорів у компаніях «Северный поток 2» та «Роснефть». «Крим повернеться в лоно матері України», – відповідає Шредеру український посол у Німеччині Андрій Мельник та пропонує парі. Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін наполягає, що антиросійські санкції діють і Крим стає тягарем для Росії: «Крим ми маємо забрати назад <...>. Росіяни забрали Крим у кримчан, перетворивши їх на квартирантів у себе вдома».