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10 травня 2020, Київ 08:25
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«Скасуйте безглузді санкції із Росії» – заявляє Герхард Шредер

«Скасуйте безглузді санкції із Росії» – заявляє Герхард Шредер
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«Скасуйте безглузді санкції із Росії» – заявляє Герхард Шредер

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«Жоден президент Росії ніколи не поверне Крим Україні. Скасуйте безглузді російські санкції», – заявляє Герхард Шредер – ексканцлер Німеччини, давній друг Володимира Путіна, голова Ради директорів у компаніях «Северный поток 2» та «Роснефть». «Крим повернеться в лоно матері України», – відповідає Шредеру український посол у Німеччині Андрій Мельник та пропонує парі. Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін наполягає, що антиросійські санкції діють і Крим стає тягарем для Росії: «Крим ми маємо забрати назад <...>. Росіяни забрали Крим у кримчан, перетворивши їх на квартирантів у себе вдома».

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