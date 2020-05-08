Українські дипломати назвали образливим розміщення в анексованому Севастополі портрету Сталіна

Українські дипломати відреагували на інформацію про портрет радянського вождя Йосипа Сталіна, який розмістили в центрі анексованого Севастополя напередодні 9 травня.

«У 1944 році його режим (Сталіна – ред.) здійснив масову етнічну чистку – протягом трьох днів понад 190 тисяч кримських татар були депортовані в поїздах для великої рогатої худоби в Азію. Багато хто загинув у дорозі. Росія ніколи не втрачає шансів образити місцеве населення», – йдеться у твіттері Місії України при ООН.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії раніше повідломляв, що в анексованому Росією Севастополі напередодні 9 травня на центральній вулиці Генерала Петрова вивісили банер з портретом Сталіна і написом «Це наша перемога».

За повідомленнями, 9 травня у Севастополі відбудеться низка заходів, зокрема парад кораблів і авіації, попри епідемію коронавірусу і режим самоізоляції громадян.