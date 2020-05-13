Чому Сталін – бренд Росії? – розібралися Крим.Реалії. «Сталін, Черчілль, Рузвельт» – історія встановлення пам’ятника політикам в Криму. Про «победобесие» 9 травня в Криму та Росії і чому Сталін дотепер популярний, розповіли: Микола Сванідзе, Віталій Портников, Мустафа Джемілєв і Сергій Медвєдєв. Як Сталін, Путін, Шойгу і Аксьонов з’явились на мозаїці в церкві – Головний храм Збройних сил Росії (Храм Воскресіння Христового). До чого тут анексія Криму і патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв)? І чому РПЦ за тиждень демонтувала мозаїку? – дивіться.