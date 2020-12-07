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07 грудня 2020, Київ 23:07
Новини | Події

У центрі Севастополя вивісили новорічне привітання з Леніним і Сталіним

Банер у центрі Севастополя, 7 грудня 2020 року

У центрі Севастополя розмістили новорічне привітання з портретами Йосифа Сталіна і Володимира Леніна, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Банер вивісили недалеко від офісу місцевого осередку КПРФ. Між портретами Сталіна і Леніна зобразили нагороду радянського періоду – Орден Перемоги. Вінчає композицію напис «З Новим роком!».

Традицію вивішувати агітаційні плакати й банери в центрі міста запровадили комуністи після анексії Криму і Севастополя в 2014 році. На плакатах зображують молодого Леніна, Надію Крупську і Сталіна.

У вересні в центрі Севастополя невідомі порізали банер із зображенням Сталіна.

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