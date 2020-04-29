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29 квітня 2020, Київ 14:10
Новини | Політика

Кулеба закликав генсека ОБСЄ приділити особливу увагу політв’язням з окупованого Криму

Кулеба обговорив з Гремінгером українських політв’язнів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відеорозмови з генеральним секретарем ОБСЄ Томасом Гремінгером закликав його приділити особливу увагу становищу політичних в’язнів у окупованому Криму і на території Росії. Про це повідомили у МЗС.

«Ми не можемо забувати про наших людей, яких незаконно тримають за ґратами в окупованому Криму і на території Росії за сфабрикованими звинуваченнями. Їхні рідні та близькі розраховують на наші спільні зусилля в цій справі», – зазначив Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що російська агресія проти України та окупація Криму, що тривають, повинні залишатися у центрі порядку денного ОБСЄ як найбільші загрози європейській безпеці.

Кулеба та Гремінгер домовилися разом відвідати Донбас після покращення епідеміологічної ситуації.

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