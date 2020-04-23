Україна заблокувала в ООН ще одну резолюцію Росії – Кулеба

22 квітня Україна заблокувала в Генасамблеї ООН ще одну резолюцію Росії, яка під прикриттям боротьби з пандемією мала на меті «розмити санкційний режим». Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Україна перервала так звану «процедуру мовчання» та заблокувала ініціативу Кремля.

«Як я обіцяв ще на початку квітня, ми будемо надалі блокувати спроби Росії зруйнувати санкційний режим. Для ефективної боротьби світу з пандемією потрібні реальні рішення, які нестимуть практичну користь. І точно не потрібні політизовані резолюції, які переслідують мету послабити санкції», 0 зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що Генасамблея вже ухвалила дві резолюції про протидію пандемії, співавтором яких є Україна.

3 квітня Україна вже блокувала попередню спробу Росії провести в Генеральній асамблеї ООН резолюцію, яка створила би умови для послаблення санкцій.