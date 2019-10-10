Прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження через арешт активіста Приходька в Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за частиною 1 статті 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт в окупованому Криму проукраїнського активіста Олега Приходька. Як повідомила прес-служба прокуратури, підставою стало звернення постійного представника президента України в АР Крим Антона Кориневича.

«Органи окупаційної влади на тимчасово окупованій території АР Крим, продовжують реалізовувати політику держави-окупанта, яка спрямована на переслідування проукраїнськи налаштованого населення півострову. Вищезазначений громадянин вже піддавався незаконним діям з боку «правоохоронних» органів РФ. У 2016 так звані «силовики» незаконно затримували зазначеного громадянина України, а у 2019 році проводили незаконні обшуки в домоволодінні чоловіка на тимчасово окупованій території АР Крим», – мовиться у повідомленні.

10 жовтня стало відомо, що активіст перебуває в управлінні ФСБ в Сімферополі. За інформацією адвоката Назіма Шеіхмамбетова, Приходькові інкримінують дві статті – «терористичний акт» і «незаконне виготовлення вибухових речовин». За словами адвоката Приходька, його звинувачують в підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

У лютому 2019 року співробітники кримського управління ФСБ проводили обшук у помешканні Приходька. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв’язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.