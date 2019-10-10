Затримання проукраїнського активіста в Криму можна розглядати як викрадення – правозахисник

Затримання проукраїнського активіста з Сак Олега Приходька в анексованому Росією Криму можна розглядати як викрадення, заявив 10 жовтня в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії член Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов.

«Як мінімум вони (російські силовики – ред.) повинні були повідомити адвокатам і родичам, куди і навіщо його затримують, на підставі чого. Якщо це не відбулося, то це можна розглядати, на даний момент, як незаконне викрадення. У даному випадку це порушення навіть російського законодавства», – сказав Сєдов.

Затриманого російськими силовиками ввечері 9 жовтня в анексованому Криму проукраїнського активіста Олега Приходька відвезли в невідомому напрямку. Також затримали його дружину Любов Приходько.

10 жовтня стало відомо, що активіст перебуває в управлінні ФСБ в Сімферополі. За інформацією адвоката Назіма Шейхмамбетова, Приходькові інкримінують дві статті – «терористичний акт» і «незаконне виготовлення вибухових речовин».

Офіційних коментарів російських силових і правоохоронних відомств поки що немає.

У лютому 2019 року співробітники кримського управління ФСБ проводили обшук у помешканні Приходька. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв’язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.