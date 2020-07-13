На Львівщині протестують проти будівництва храму УПЦ (МП) на приватній території

На Львівщині у місті Золочів громада і місцева влада виступають проти будівництва храму Української православної церкви (Московського патріархату). Релігійна громада УПЦ (МП) у місті не зареєстрована, але місцеві жителі підозрюють і побоюються, що і церкву цієї конфесії мають намір збудувати на приватній території. Місцеві депутати і активісти влаштували чергування біля будинку, щоб, за їхніми словами, унеможливити провокації.

Вулиця Труша розташована неподалік Золочівського замку і будівлі районної адміністрації, а це центр міста. Приватна територія обгороджена високим парканом. На ньому написи: «Геть РПЦ», «Кров на ваших руках». Якщо обійти ділянку, то позаду можна без перешкод побачити, що проводиться ремонт у будинку і поруч нього встановлена мала архітектурна форма. Жодних хрестів на ній немає.

Родина, яка живе у цьому будинку, розповіла, що торік з’явився паркан. Частину хати, як подумали люди, нібито купила молода сім’я.

Люди приїхали з неправдивою інформацією

«Торік приїхав чоловік на «Жигулях» і сказав, що не має коштів на зведення нового будинку, а буде реставрувати частину будинку. У нас спільна стіна у цьому одноповерховому будинку. Таку змалював картину убогості. Я подумала, що, можливо, молоді люди не мають грошей і хочуть крок за кроком щось зробити. А виявилося, що інше. Люди приїхали з неправдивою інформацією. Я не знала, що тут моляться. В одну неділю зауважила багато машин. Побачила, що звідти виходять молоді люди у білих сорочках, із дітьми. О 6-й ранку, на свято Івана, вже був рух серйозний і ті самі машини були. Як може тут бути церква Московського патріархату?» – каже Оксана Микулишин.

Як розповіли Радіо Свобода у Золочівській міській раді, частину будинку і земельну ділянку рік тому купила 21-річна Ольга Ш., народжена у Почаєві Тернопільської області. За словами міського голови Золочева Ігоря Гриньківа, власниця виготовила документи на переоблаштування частини будинку. Підтвердження тому – витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Золочівський відділ архітектурно-планувального бюро виготовив будівельний паспорт на реконструкцію із розширенням індивідуального садибного будинку. Тобто, надано дозвіл на будівництво будинку.

Ми не дамо збудувати храм Російської православної церкви у час, коли Росія окупант

«Міська «Варта», яка опікується безпекою у місті, депутати встановили чергування і побачили, що звідти виходять люди і серед них кілька мешканців Золочева і чужі особи. Ми дізнались, що під виглядом житлового будинку УПЦ (МП) має намір збудувати храм. У нас не зареєстрована ця релігійна громада. Ми не дамо збудувати храм Російської православної церкви у час, коли Росія окупант. У Золочеві є військові формування, наші хлопці захищають Україну на Донбасі, ми не можемо це допустити», – зазначає Ігор Гриньків.

Ми розуміємо, що під виглядом житлового будівництва планують збудувати храм Московського патріархату і після цього ставити питання про зміну земельного призначення

«Я надіслав звернення до поліції щодо вчинення кримінального порушення, а це самоуправство, бо на території, яка не є відведена під храм, намагаються збудувати церкву, це порушення містобудівного законодавства, тому що громаду вводять в оману, – каже міський голова. – Ми не затверджували детального плану, котрий вносить зміни і вказано, що там має бути храм. Ми розуміємо, що під виглядом житлового будівництва планують збудувати храм Московського патріархату і після цього ставити питання про зміну земельного призначення перед міською радою. Але ж громада не дасть це зробити».

У Золочеві немає храму УПЦ (МП)

Мер Золочева зазначає, що протягом останніх 10 років не було жодного звернення від мешканців міста з проханням виділити земельну ділянку чи надати приміщення для релігійної громади УПЦ (МП).

У Золочеві проживає близько 24 тисяч осіб. У місті немає ні однієї церкви Московського патріархату і тут не зареєстрована така релігійна громада. Люди на вулиці говорили про те, що вони проти будівництва храму Московського патріархату.

Нам не треба тут Московського патріархату. Наші хлопці гинуть від їхніх рук на Донбасі

«Нам не треба тут Московського патріархату. Наші хлопці гинуть від їхніх рук на Донбасі, а вони сюди їдуть і тут церкви роблять. Це абсурд. У мене нема слів, ночами не сплю, не можу це пережити. Тут такої церкви ніхто не знав. Я 10 років була на Сибіру, як «враг народу», а вони сюди знову йдуть», – каже Віра Пелех, мешканка Золочева.

«Ми всі знаємо, що будується церква Московського патріархату. Для чого нам російська церква в Україні? Їхні священники проти України, вони не моляться за Україну, не хочуть відспівувати наших загиблих воїнів. Я категорично проти», – зазначає мешканець Олег.

Дізнатись, які плани щодо будівництва мають власники частини будинку і земельної ділянки Радіо Свобода не вдалося, бо на територію не пропустили кореспондента і ніхто не вийшов, щоб прокоментувати ситуацію. Туди заїхав автомобіль з тернопільською реєстрацією і швидко зачинили ворота.

Споруджувати на Львівщині храм конфесії, яка своїм центром має Москву, аморально

Місцева влада Золочева і група мешканців звернулись до Львівської обласної державної адміністрації з проханням зупинити будівництво на приватній території. Очільник області Максим Козицький заявив, що правоохоронні та контролюючі органи мають перевірити ситуацію.

«На мою особисту думку, споруджувати на Львівщині храм конфесії, яка своїм центром має Москву, аморально», – зазначає Максим Козицький.

Однак, згідно з українським законодавством, в Україні релігійні громади можуть діяти без державної реєстрації.

Це приватна територія і порушення закону немає

«Є релігійні громади, які діють, але не зареєстровані. Якщо у Золочеві буде УПЦ (МП), то ми розуміємо, що це РПЦ, і вона може діяти без державної реєстрації. Друга сторона питання, це приватна територія і там постає культова споруда. На приватній території люди можуть будувати каплиці, церкви, басейни. Держава не може втручатися у ці речі. Тут потрібна позиція органів місцевого самоврядування і органів місцевої влади, чи дозволити діяльність такої громади в Золочеві. Але всі дії громади мають бути у правовому полі. Це приватна територія і порушення закону немає», – зазначила Леся Корнат, начальниця відділу релігій і національностей департаменту з питань культури, національностей і релігій Львівської ОДА.

14 липня біля території, де, за словами жителів і міської ради, мають намір збудувати церкву УПЦ (МП), міська влада скликає загальні збори мешканців Золочева. Планують ухвалити рішення з вимогою до власниці будинку і земельної ділянки забрати малу архітектурну форму і заборонити будівництво церкви.

На Львівщині вже є випадок, що у Бродах представники УПЦ (МП) купили житловий будинок і через довгі роки збудували на приватній території церкву. Така схема діє і в інших областях.

Сьогодні у Львівській області 43 зареєстровані громади УПЦ (МП). 19 перейшли до Православної церкви України (ПЦУ).

З огляду на місцеві вибори, схоже, що ситуація в Золочеві буде набирати і політичного забарвлення.