Тихановська ініціює створення координаційної ради для передачі влади в Білорусі

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що ініціює створення координаційної ради для забезпечення передачі влади в Білорусі. Про це йдеться в її заяві, опублікованій у телеграм-каналі «Пул первой».

«Я заявляю, що ми готові до діалогу з владою. З урахуванням того, що відбувається в країні і необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі я, Світлана Тихановська, ініціюю створення координаційної ради для забезпечення трансферу влади. До цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановні і відомі білоруси, професіонали своєї справи», – сказала вона.

Тихановська закликала суспільство об’єднатися в нову координаційну раду. За її словами, їм потрібні допомога і досвід людей, зв’язки, контакти, експертні поради й підтримка.

Приймати заявки про висунення членів ради вона доручила своїй довіреній особі Ользі Ковальковій і адвокату Максиму Знаку. Вона додала, що штаб продовжує працювати, його головою залишається Марія Мороз, яка продовжує керувати його роботою. На місці роботу штабу координуватимуть Ольга Ковалькова і Микола Козлов.

Тихановська також звернулася до міжнародного співтовариства і європейських країн із проханням допомогти в організації діалогу з білоруською владою.

«Ми показали, що нас більшість. І ця країна належить нам, народу Білорусі, а не одній людині, – зазначила вона. – Мені було дуже важко дивитися на те насильство, в яке влада занурила наші міста за останній тиждень. Цього ніколи не повинно повторитися».

За її словами, влада повинна показати готовність до діалогу з народом, тобто відпустити затриманих, прибрати силовиків із вулиць міст і порушити кримінальні справи проти тих, хто віддавав накази бити і стріляти в людей.

Тихановська звернулася до міліції, армії й інших силовиків із проханням припинити кровопролиття. «Ви давали присягу служити Республіці Білорусь і своєму народові. Ми, люди, будемо вдячні кожному, хто стане на бік народу», – сказала вона.

Раніше Тихановська опублікувала відеозвернення, де засудила насильство над громадянами і закликала всіх мерів 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті Білорусі.

Тим часом, лідери політичних партій і рухів Білорусі підписали декларацію про подолання політичної кризи.

Представники демократичних сил заявили, що Світлана Тихановська перемогла на виборах президента 9 серпня. Виходячи з цього, вони закликали до негайної відставки Олександра Лукашенка – як кандидата, який не отримав підтримки народу Білорусі та здійснив захоплення й узурпацію влади.

Також підписанти вимагають негайного звільнення всіх затриманих учасників мирних акцій протесту і політичних в’язнів.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента, переможцем яких оголосила Олександра Лукашенка.

Тим часом, протести в країні тривають.