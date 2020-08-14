У Мінську суди за два дні заарештували понад 1000 людей на терміни до 25 діб

Мінський міський суд 11-12 серпня заарештував понад тисячу людей, затриманих під час акцій протестів. Список опублікований на сайті суду. Всього за час протестів у Мінську й інших містах Білорусі затримали понад сім тисяч осіб.

11 серпня суди відправили під арешт 503 людей, на наступний день – ще стільки ж. Всі вони отримали адміністративні терміни – від 4 до 25 діб.

Правозахисники і родичі затриманих раніше відзначали, що ОМОН й інші силовики затримували багато молоді. У списках дійсно багато молодих людей, деякі 2000-го, 2001 років народження і молодші, а також жінки.

На сайті міськсуду зазначено, що списки опубліковані «у зв’язку з численними зверненнями громадян до судів міста Мінська з питання розгляду справ про адміністративні правопорушення». Однак багато родичів затриманих досі не можуть знайти своїх близьких, яких затримали під час демонстрацій.

У МВС Білорусі повідомили, що відпустили понад дві тисячі людей і що цей процес триває. При цьому у відомстві своє рішення пояснюють стурбованістю через «проблему перенаповненості місць тримання затриманих».

У ніч на 14 серпня з центру ізоляції правопорушників (ЦІП) на Окрестіно в Мінську та інших білоруських в’язниць почали випускати затриманих на мітингах 9-12 серпня. Це сталося після того, як голова МВС Білорусі Юрій Караєв «вибачився» перед «мирними людьми», які «потрапили під роздачу», а заступник міністра внутрішніх справ Олександр Барсуков приїхав у ЦІП на Окрестіно і заявив, що ніяких знущань над затриманими нібито «не було» і людей у в’язниці ніхто не бив.

Однак люди, яких відпускали, масово показували синці і травми, яких зазнали під час затримання, і розповідали, що їх били з особливою жорстокістю – як при затриманні, так і всередині самої в’язниці.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобуває чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурнентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Мітинги і короткочасні страйки відбуваються на великих підприємствах – таких як «Гродно Азот», Мінський тракторний завод, БМЗ.

На акції протесту виходять також лікарі та вчителі. Люди вимагають припинити насильство, а також провести нові вільні вибори.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство і обмірковують можливість запровадження сакцій.